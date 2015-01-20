Кадыровцы похитили и подвергли Губарева "грубому насилию" в отместку за убитых товарищей - СМИ

Источники сообщают, что после штурма аэропорта и захвата части территории, украинские подразделения контратаковали русские спецбанды в составе которых воюют кадыровские муртады, сообщает Кавказцентр.

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В ходе ожесточенного сражения русские банды были выбиты из аэропорта. Одна из штурмовых групп кадыровцев не успела бежать и оказалась в ловушке, запертой в подвале.

Кадыровцы попросили одного из главарей банды «ДНР» Губарева обменять блокированных подельников на украинских военнопленных (по некоторым данным от 500 до 600 человек). Губарев отказался.

19 января украинцы подорвали подвал с кадыровцами. Все 40 муртадов были ликвидированы.

Разъяренные кадыровцы пришли на разборки к главарю банды «ДНР» Захарченко, угрожая расправой. Однако Захарченко убедил кадыровцев, что не имеет никаких военных полномочий и указал на военного главаря «ДНР» Губарева.

Вечером 19 января кадыровцы напали на штаб Губарева, разоружили охрану и похитили его.

Через некоторое время он был отпущен. Местные источники сообщают, что Губарев был «подвергнут грубому насилию», однако о характере насилия ничего не сообщается.

Сам же Губарев на своей странице в Фейсбуке опровергает эту информацию, обвиняет в дезинформации украинские СМИ, а также просит "репостнуть".

"Сделали это чеченцы. В 16 часов, в моем офисе. Их было 12-14 человек. В машине когда везли из разговоров услышал, что причиной пленения стал (...) фейк о том, что я обвинил Кадырова в террактах в Париже", - пишет Губарев.

"Привезли на свою базу в Зугрессе, где я подробно ребятам объяснил, что такое фейк и для чего наши враги это делают - чтобы перессорить нас между собой. Мы пожали друг другу руки и ребята отвезли меня домой", - написал главарь боевиков.

Также Губарев, отметил, что "ожидает контакта с Рамзаном Ахматовичем".