В партии Порошенко сомневаются в необходимости создания ВСК по теракту под ВР: "Это площадка для пиара"

Об этом в кулуарах ВР сообщил замглавы фракции БПП Игорь Кононенко, пишет Четвертая власть.

Как известно, 2 сентября депутаты от БПП Андрей Гордеев и Александр Спиваковский предложили создать Временную следственную комиссию по событиям под Верховной Радой.

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"Ни одна ВСК не была эффективной, это лишь площадка для пиара некоторых политиков. Такими вопросами должны заниматься правоохранительные органы", — сказал Кононенко.

Как сообщал УНИАН, 31 августа во время проведения митинга возле Верховной Рады возникла потасовка с сотрудниками правоохранительных органов, во время которой митингующие применили физическую силу и взрывное устройство, а именно ручную оборонительную гранату РГО с осколочными элементами.

По последним данным, в результате этих столкновений три человека погибли, более 150 получили телесные повреждения разной степени тяжести. Среди пострадавших - более 130 правоохранителей, 11 гражданских лиц, из которых - несовершеннолетний и трое представителей средств массовой информации.