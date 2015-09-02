Die Welt: без Киева Россия не чувствует себя империей

В статье Михаэля Штюрмера под названием «Без Киева Россия не чувствует себя империей», опубликованной на сайте газеты Die Welt пишется о том, что война раскрывает такие вещи, которые в противном случае остались бы скрытыми. В Украине остается спорным вопрос о том, усиливается ли новый воинственный патриотизм Украины движением Майдана или все же больше российской гибридной войной на востоке страны. Ясно то, что Запад опасно недооценивает ключевую роль Украины для формирования и поддержания баланса в восточной части Центральной Европы, в то время как президент России Владимир Путин делает ставку на долгую игру.

До сих пор меньше всего об этом спрашивали украинцев. Поэтому, недавнее исследование – финансируемого из частных источников, и независимо работающего – Европейского совета по международным отношениям является важной подсказкой.

Десять украинских инсайдеров и аналитиков описывают, как война изменила Украину, как расположены исторические силы и силы противодействия и какую роль в этом играет Россия. Своими действиями и тактикой «из-за кулис» она оживила, политизировала и военизировала давние противоречия между Украиной и Россией – и тем самым сама расстроила свои планы.

Донбасс, промышленность, Севастополь: все неважно

Идеологически Россия выходит далеко за пределы Донбасса и Крыма: Промышленность Донбасса России не нужна, и Севастополь, военный центр ​​Крыма, и без того, после распада Советского Союза по арендному договору ежегодно обходился России в $100 млн. То есть, должны быть другие причины, и тому, кто не хочет уступить игру российскому президенту, стоило бы их найти: Наиболее вероятная из них – самая смелая.

Она объединяет постсоветскую потребность России в духовной стабилизации с симбиозом власти Кремля и православия. Для этого Донбасс не нужен, впрочем, также – как сказал сам Путин – «самопровозглашенные республики» в Луганске и Донецке не имеют решающего значения, они просто промежуточные цели.

Существует только одна цель, которая стоит вмешательства: это колыбель русской духовности и центральный элемент русского пространства на высоких берегах Днепра: сияющий город Киев с его золотыми башнями. Что там санкции, обвал рубля и экономический кризис?

Без Украины Россия всегда будет оставаться фрагментом империи; а с Украиной – снова империей. Осознает ли это Запад, есть ли у него для этого нервы, средства и мужество?