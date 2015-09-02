В Белом Доме приветствовали предварительное одобрение ВРУ изменения в Конституцию в части децентрализации

Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома со ссылкой на заявление секретаря по национальной безопасности Неда Прайса.

"Соединенные Штаты приветствуют голосование украинского парламента за конституционные изменения в части децентрализации. Это действие демонстрирует важный шаг в направлении всеобъемлющей реформы управления в Украине и расширения полномочий региональных и местных органов власти", - отмечается в сообщении.

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Представитель Белого дома по национальной безопасности подчеркивает, что это голосование за изменения в Конституцию доказывает, что Украина неукоснительно выполняет свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями по реформированию структур управления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Также он подчеркнул, что США осуждают столкновения в Киеве, в результате которых есть погибшие и десятки раненных человек. США настоятельно призывают всех украинцев воздерживаться от совершения насилия для достижения политических задач.

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Как сообщал УНИАН, Государственный департамент США призывает виновных в насилии возле здания украинского парламента привлечь к ответственности.