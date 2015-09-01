Садовый связал информацию о давлении на депутатов с результатами их голосования за изменения в Конституцию

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде" в понедельник вечером.

"Прочитав на сайте Генпрокуратуры сообщение о том, что меня приглашают сегодня на допрос, я утром приехал на допрос в ГПУ. Они, правда, были немного удивлены, не знали, что со мной делать, потом начали куда-то звонить, вышел представитель прокуратуры и меня пригласили на допрос. Меня допрашивали в присутствии двух следователей", - сообщил он.

По словам Садового, в ГПУ он провел около двух часов.

"Я говорил о политическом давлении на депутатов. Но я ограничен в возможности давать комментарий, потому что, давая показания в прокуратуре, я подписал, в том числе, и обязательство не разглашать суть самого процесса допроса", - отметил городской председатель Львова.

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На вопрос о том, почему он не называет имен политиков, на которых давят и почему во фракции "Самопомощь" опровергают его заявление, Садовой сказал: "Это право коллег-депутатов подавать информацию так, как они считают нужным".

"Я думаю некорректно мне говорить вместо депутатов. Но если вы сравните голосования, которое состоялось 16 июля, где от "Самопомощи" только один депутат голосовал "за" изменения в Конституцию - Анна Гопко. То уже во время сегодняшнего голосования было 5 депутатов, которые проголосовали "за", - добавил он.

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"Что заставило их изменить свою принципиальную позицию, надо спрашивать у них. Они когда входили в парламент, мы с ними имели исключительно моральные обязательства – строить новую украинскую политику на принципах морали. Если они решили так поступить, как поступили – Бог им судья", - сказал Садовый.

"Но однозначно, что давление было, потому что приглашали на разные встречи. Что предлагали или не предлагали, увидим, будут ли они иметь смелость это вопрос когда раскрыть", - заявил мэр Львова.

Комментируя информацию об исключении пятерых депутатов из фракции за голосование за изменения в Конституцию, Садовой отметил, что вопрос децентрализации был принципиальным для "Самопомощи".

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"Насколько я знаю, вчера фракция приняла принципиальное решение, что голосование по Конституции - это принципиальный вопрос и по принципиальным вопросам фракция принимает единодушные решения. Если кто-то из членов фракции это решение нарушает, его исключают из фракции. Фракция последовательно поступила", - считает он.

Садовый также не соглашается с заявлениями о том, что его партия "скатывается к популизму и большевистскому авторитаризму".

"Более демократической позиции, какая есть у фракции "Самопомощь", вы не найдете ни в одной фракции нашего украинского парламента. Каждый вопрос максимально дебатируется и обсуждается", - заявил он.

"У нас нет практики, как у многих других фракций, когда перед голосованием людям дают команду голосовать так или иначе. По каждому законопроекту работает рабочая группа, которая изучает вопросы, делает доклады, голосованием принимает решение. И только когда большинство голосов "за", формирует позицию", - добавил политик.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Генеральной прокуратуре Украины следователи 31 августа допросили городского главу Львова Андрея Садового как свидетеля в уголовном производстве относительно попытки возможного давления и подкупа народных депутатов Украины от фракции «Самопомощь» накануне голосования относительно конституционных изменений, информация о чем на днях была распространена рядом СМИ.