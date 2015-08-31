В противостояниях под ВР ранили французского журналиста

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Камнем ранен в голову французский журналист из издания Finance. Оказав ему первую помощь, мы передали его в скорую. 17-я киевская больница переполнена", — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, что во время сегодняшних столкновений с активистами под зданием ВР телесные повреждения различной степени тяжести получили около сотни правоохранителей.

Так же во время драки пострадал оператор ТСН Дмитрий Большаков и журналист 5 канала.