Кличко стал членом партии "Солидарность"

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на съезде.

Сейчас делегаты съезда рассматривают следующий пункт повестки дня - избрание председателя партии "Солидарность".

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Как сообщал УНИАН, лидер парламентской фракции БПП Юрий Луценко заявил, что в партии Порошенко ожидают присоединения других политических сил, в том числе "Народного фронта ", для участия в местных выборах.