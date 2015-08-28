Кличко стал членом партии "Солидарность"
12:56, 28 августа 2015Политика
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На втором этапе ХII внеочередного съезда партии "Солидарность" в ряды партии было принято 19 новых членов, бывших представителей партии «УДАР», в том числе лидера «УДАРа» Киевского городского голову Виталия Кличко.
В ряды партии было принято 19 новых членов / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на съезде.
Сейчас делегаты съезда рассматривают следующий пункт повестки дня - избрание председателя партии "Солидарность".
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Как сообщал УНИАН, лидер парламентской фракции БПП Юрий Луценко заявил, что в партии Порошенко ожидают присоединения других политических сил, в том числе "Народного фронта ", для участия в местных выборах.
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