"БПП" и "Народный фронт" договорились относительно единого списка кандидатов на местных выборах - Геращенко

Об этом народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно совместного участия в местных выборах "БПП" и "НФ".

"По местным выборам, действительно, договоренность о том, чтобы выставить всех кандидатов на местные выборы единым списком, есть", - сказал депутат.

В то же время, Геращенко заметил, что "относительно объединения фракций или относительно объединения партий - по этому вопросу необходимо получить официальное заявление, а после этого делать выводы".

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В свою очередь, народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец сообщил, что официально фракцию никто не собирал и депутатам о соответствующих переговорах или их результатах никто не говорил. "Фракция, соответственно, тоже никаких решений не принимала по поводу объединения, необъединения фракций. Что такое "объединение фракций"? Я, между прочим, себе согласно действующему Регламенту и Конституции не представляю, что это за конструкция", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что о каких-то объединениях официально перед фракцией вопрос не ставился. "Пока что эти все вещи на стадии слухов. Субъектами могут быть исключительно фракция или партия. Пока что ни один из этих органов не принимал (решения относительно объединения - УНИАН)", - отметил Емец.

Кроме того, он отметил, что вопрос о едином списке на местные выборы также официально не обсуждался.

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Как сообщал УНИАН, ранее председатель "БПП" Юрий Луценко сообщил, что переговоры БПП и "НФ" об объединении на предстоящих местных выборах идут вяло. "Они озвучили свои предложения. Пока что это их предложения. Переговоры проходят достаточно вяло. Да и многие действия "Народного фронта" не похожи на действия тех, кто хочет договориться", - сказал он.

Позже депутат от "БПП" Дмитрий Андриевский сообщил, что переговоры "БПП" с "НФ" относительно формата участия в местных выборах продолжаются. "Мы планируем в ближайшее время, перед заседанием Верховной Рады, собрать фракцию, где будет предоставлена соответствующая информация. Сейчас идут консультации, они очень плодотворные. Я уверен, что нужно формировать широкий круг демократических сил для того, чтобы побеждать на следующих выборах в органы местного самоуправления. Это будут необычные выборы в истории Украины. Будут сформированы новые властные органы местного самоуправления, которые в дальнейшем будут определять судьбу нашей страны", – заявил депутат.