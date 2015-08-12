В БПП уверены, что никакого переформатирования коалиции не будет

Об этом он заявил в эфире одного из украинских каналов, сообщает пресс-служба БПП.

«У нас есть разные мнения с нашими партнерами, в том числе и с Радикальной партией. Но по всем принципиальным вопросам, касающихся обороноспособности страны, развития нашей страны, мы имеем единый взгляд, и голосования это подтверждают. Поэтому никакого переформатирования коалиции не будет», - подчеркнул Андриевский.

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Народный депутат также прокомментировал изменения в Конституцию.

«Сейчас мы работаем над изменениями в Конституцию в части децентрализации. Будут существенно изменены структурные подразделения областных и городских администраций. Вполне логично, что соответствующим образом нужно менять и структуру Кабинета Министров. Здесь никакой сенсации нет. Надо принимать серьезные кадровые решения, чтобы чиновники, которые отвечают за развитие того или иного региона, компетентно и адекватно реагировали на запросы, которые сегодня есть в обществе», - отметил в ходе дискуссии народный депутат.

Политик подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко делает системные и последовательные шаги, чтобы отдать максимум полномочий на места.