Переговоры БПП и "Народного фронта" об объединении на предстоящих местных выборах идут вяло – Луценко

Об этом председатель БПП Юрий Луценко сообщил в интервью ТСН.ua.

«Они озвучили свои предложения. Пока это их предложения. Переговоры пока идут достаточно вяло. Да и многие действия «Народного фронта» не похожи на действия тех, кто хочет договориться», - сказал он.

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Луценко также напомнил, что в результате переговоров с партией «УДАР» достигнуто соглашение о том, что единая партия «Солидарность-Удар» идет на местные выборы.

«В Киеве у нас общий кандидат в мэры – Виталий Кличко. Депутатов будем подбирать, исходя из принципа 50 на 50 в Киеве и Львове и 70 на 30 по всей Украине», - отметил он.

Напомним, 17 июля Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на воскресенье, 25 октября 2015 года.

Постановлением предусмотрено, что не будут проводиться выборы в оккупированном Крыму.

Также местные выборы не назначаются в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей, в которых в соответствии с постановлением ВР от 17 марта 2015 года вводится особый порядок местного самоуправления и которые признаны временно оккупированными территориями.

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Выборы на тех территориях, где они не будут проведены 25 октября 2015, будут назначены парламентом на другую дату при условии прекращения временной оккупации и прекращения агрессии РФ против Украины, а также восстановления полного контроля Украины над территориями, разоружения всех незаконных вооруженных формирований, вывода российского оружия.

Как сообщал УНИАН, позже Жебривский назначил первые местные выборы депутатов Краматорского горсовета и Краматорского городского головы объединенной территориальной громады на 29 ноября 2015 года.