Украина будет делать все для освобождения своих патриотов из российских тюрем - Турчинов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, так Турчинов прокомментировал приговор, который сегодня в России вынесли украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

"Символ нынешней России - тюрьма. Тюрьма, в которую бросают несогласных, тюрьма, в которую превращается вся страна с почти 150 миллионами жителей", - сказал он.

По словам Турчинова, очень символичным является то, что в день, когда вынесли приговор Сенцову, осудив его на 20 лет, российская власть выпустила на свободу Евгению Васильеву, "человека, которая годами занималась хищением оборонного ведомства РФ".

Читайте такжеПосол США назвал позором "судебный фарс" в России над Сенцовим и Кольченко

"Театр абсурда и фальши. Власти России скрывают свое страшное преступление и блокируют международный трибунал по делу сбитого "Боинга", продолжая совершать военные преступления против человечества на востоке нашей страны, похищают граждан Украины, чтобы организовать над ними показательные судилища, пытая и пытаясь выбить из них признание в абсурдных делах", - отметил Турчинов, подчеркнув, что мужественно выдерживая пытки, Сенцов, украинская летчица, народный депутат Надежда Савченко и другие наши патриоты демонстрируют всему миру "настоящий национальный характер и то, что украинцев нельзя сломать и поставить на колени".

"Мы никогда не признаем преступных приговоров путинских судилищ. Украина будет делать все, чтобы вырвать своих героев из российских казематов", - подытожил секретарь СНБО.

Читайте такжеAmnesty International сравнила дело Сенцова и Кольченко с процессами сталинской эпохи

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенной в России украинской организации "Правый сектор". Согласно версии следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.

Читайте такжеСенцова признали виновным по 6 статьям, предполагающим суммарно 53 года тюрьмы

Оба вину отрицали со дня их задержания.

Сегодня, 25 августа, суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима.