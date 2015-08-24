Порошенко провел встречу с президентом Германии Гауком

Кроме этого стороны обсудили помощь Германии в решении проблем внутренне перемещенных лиц, поддержку Германией евроинтеграционных стремлений Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте такжеПольские эксперты оценили берлинскую встречу как своеобразный сигнал Кремлю

Петр Порошенко проинформировал президента Германии о продлении обострения ситуации на Донбассе, в частности относительно постоянного нарушения российскими военными и пророссийскими боевиками режима прекращения огня, интенсификацию обстрелов жилых кварталов, объектов инфраструктуры и промышленных предприятий в регионе. Он отметил, что террористы продолжают блокировать обмен пленными и препятствуют доставке украинской и международной гуманитарной помощи на Донбасс.

Собеседники обсудили процесс реформирования Украины и вопросы евроинтеграционного повестки дня Украина - ЕС, в частности процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и введение безвизового режима для украинских граждан.

В свою очередь Йоахим Гаук поздравил президента Украины и украинский народ с Днем Независимости, отметив, что из-за агрессии не все украинцы могут отмечать этот праздник. По словам Гаука, сегодня европейцы должны помочь Украине и стоять с украинцами бок о бок в нелегкий момент истории, подчеркивается в сообщении.