Прокуратура заявляет, что Рудьковского задержали корректно

Прокуратура Киева в ходе проверки не установила нарушений со стороны сотрудников СБУ во время задержания экс-министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

“Они (сотрудники СБУ - УНИАН) действовали в соответствии с теми требованиями, которые определены в законодательстве, - сказал прокурор.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры Киева по материалам СБУ было возбуждено уголовное дело относительно Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и предъявлено обвинение.

Экс-министра транспорта задержали сотрудники СБУ на проспекте Бажана в Киеве 9 февраля и на основании разрешения суда и протокола следователя о задержании доставили Н.РУДЬКОВСКОГО для дальнейшего содержания в УСБ Украины в Киеве.

В свою очередь адвокаты и народные депутаты заявили о ряде нарушений во время задержания Н.РУДЬКОВСКОГО. 14 февраля Генеральная прокуратура Украины начала проверку законности действий сотрудников СБУ во время задержания Н.РУДЬКОВСКОГО.

18 февраля Апелляционный суд Киева принял решение освободить Н.РУДЬКОВСКОГО под подписку о невыезде.