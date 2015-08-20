В БПП прокомментировали возможность отставки главы ГПУ

Такое мнение в интервью для ТСН.uа выразил лидер парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко.

По его словам, несмотря на конфликт в Генпрокуратуре, ее руководитель реализует поставленные цели. В частности это касается передачи в суд дела в отношении беглеца Виктора Януковича и его соратников.

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"Я вижу, что Шокин активно реализует цели, для которых предназначен. Во-первых, дела против банды Януковича активно пошли в суд. Во-вторых, не смотря на сопротивление старой касты, движется реформа прокуратуры", - заявил Луценко.

Политик добавил, что в ГПУ активно идет борьба с коррупцией. "На ключевые должности назначены замеченные и поддержанные обществом Сакварелидзе и Касько. Это означает, что команда молодых прокуроров победила в противостоянии со старой командой в ГПУ. Итого: считаю, что в этих условиях нелогично ставить вопрос о смене генпрокурора", - резюмировал лидер фракции БПП.

Как сообщал УНИАН, СМИ распространили информацию, что Шокин серьезно болен и подаст в отставку в сентябре-октябре.