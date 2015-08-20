Жебривский озвучил детали выборов на части свободной территории Донбасса

"Выборы 29 ноября 2015 года назначены строго в рамках шести новосозданных объединенных территориальных громад...Это обязательная нормативная процедура. Громада должна выбрать общий депутатский корпус и председателя. Каждая из них должна принять свои бюджеты и со следующего года выйти на прямые межбюджетные отношения. В связи с тем, что нам нужно пройти процедуру по созданию этих громад и чтобы после очередных местных выборов 25 октября повторно не назначать новые, мною в соответствии с законами... принято решение провести лишь первые местные выборы в пределах этих громад 29 ноября 2015 года", - говорится в пояснении Жебривского, пишет ZN.ua.

Поясняя роль объединения территориальных громад, Жебривский подчеркнул, что согласно закону "О добровольном объединении территориальных громад", решение о проведении первых местных выборов полностью ложится на областной совет.

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"В нашем случае Донецкий облсовет не функционирует уже больше года. Для того, чтобы не ждать его создания и не тормозить процесс децентрализации, председатель ВГА имеет полномочия принять это решение", - заявил он, добавив, что не отказывается от своего мнения относительно нецелесообразности проведения местных выборов на остальной территории подконтрольной Киеву Донецкой области.

"В первую очередь, хочу отметить, что остаюсь при своей точке зрения, что местные выборы 25 октября 2015 года на территории Донецкой области проводить нельзя. Люди на Донбассе дезориентированы, им трудно сделать осознанный выбор...Состязательность идей политических партий достаточно условная, зато есть попытки финансово-промышленных групп провести в советы своих представителей, чтобы снова определять жизнь региона исключительно из собственных бизнес-интересов", - заявил Жебривский.

Кроме того, добавил он, вызывает опасение и активизация боевых действий в Донецкой области.

"Именно поэтому я остаюсь на позиции отсрочки местных выборов до завершения проведения административно-территориальной реформы в целом по Украине. Обоснования по этому поводу подготовлены и направлены мной в соответствующие инстанции. Однако подчеркиваю - окончательное решение остается за Верховной Радой и Центральной избирательной комиссией", - отметил Жебривский.

Таким образом, отметил глава областной ВГА, если будет решение Верховной Рады и ЦИК, выборы во все органы местного самоуправления неоккупированной части Донецкой области состоятся 25 октября 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Жебривский назначил первые местные выборы депутатов Краматорского горсовета и Краматорского городского головы объединенной территориальной громады на 29 ноября 2015 года.