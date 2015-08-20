В Берлине началась встреча экспертов "нормандской четверки"
Встреча юридических экспертов "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе началась в Берлине в здании МИД Германии.
Об этом сообщает РИА "Новости".
Участники планируют обсудить ход конституционной реформы в Украине, вопросы децентрализации и правовой ситуации в Донецкой и Луганской областях.
Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз обвинил Украину в «искусственном нагнетании ситуации», «недоговороспособности», нежелании «прямого диалога с Донецком и Луганском» и других «нарушениях Минских договоренностей».
Читайте такжеУ Обамы отреагировали на планы Москвы о встрече лидеров США и РФ
Накануне МИД Украины сообщил, что в ходе консультаций российской стороне растолкуют изменения в Конституцию Украины и их соответствие Минским договоренностям. Инициатором встречи выступила Германия. Также на встрече будут присутствовать эксперты Венецианской комиссии. Украину представят Сергей Головатый и Роман Бессмертный.