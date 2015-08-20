В Берлине началась встреча экспертов "нормандской четверки"

Об этом сообщает РИА "Новости".

Участники планируют обсудить ход конституционной реформы в Украине, вопросы децентрализации и правовой ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз обвинил Украину в «искусственном нагнетании ситуации», «недоговороспособности», нежелании «прямого диалога с Донецком и Луганском» и других «нарушениях Минских договоренностей».

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Накануне МИД Украины сообщил, что в ходе консультаций российской стороне растолкуют изменения в Конституцию Украины и их соответствие Минским договоренностям. Инициатором встречи выступила Германия. Также на встрече будут присутствовать эксперты Венецианской комиссии. Украину представят Сергей Головатый и Роман Бессмертный.