Чорновил не читал «книжечку», за которую голосовал на съезде ПР

Лидер Партии регионов Виктор Янукович заявил, что "придание русскому языку статуса второго государственного" остается "ключевым приоритетом внутренней политики" и должно быть внесено в партийную программу. Таким образом, точка зрения ПР не только не смягчилась, но и ужесточилась – в старой программе партии по "языковому" вопросу содержались обтекаемые, неконфликтные формулировки, пишет "Коммерсантъ-Украина".

По словам источников Ъ, во время съезда никто не высказывал возражений по данному вопросу. Впрочем, не все остались довольны его результатами. Так, депутат Тарас Чорновил вышел из Октябрьского дворца одним из последних; он шел, низко склонив голову, и явно пытался избежать встречи с журналистами. На вопрос относительно тезиса о втором государственном языке и его ужесточении Чорновил ответил: "Что-то приняли. А что – не знаю. Я не успел даже прочитать эту книжечку,– ответил он, указав на папку с новыми программой и уставом партии.

– Как же так? Вы же голосовали за эти документы! – удивился корреспондент. – Э-э-эх, да ну их...– не скрывая огорчения, сказал Тарас Чорновил и, махнув рукой, пошел прочь от своих однопартийцев.