Ложкин назначил на должность в АП сына своего бизнес-соратника

Андрей Девко начал работать в Администрации Президента в сентябре и уже через год получил должность руководителя департамента.

Андрей является сыном Валерия Девка, который имеет давние бизнес-отношения с семьей Ложкина, сообщает Украинская правда.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей вместе с матерью Ложкина Валерий Демко имеет несколько совместных фирм в сфере оптики ( ООО "Люксоптика холдинг", ООО "Оптический дом", ООО "ВИ-оптікс", ООО"Інтероко", ООО "Плюс-оптика").

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В прошлом Борис Ложкин успешный бизнесмен. Почти 20 лет владел и развивал "Украинский медиа-холдинг", в состав которого входят печатные и интернет изданий, многочисленные радиостанции.