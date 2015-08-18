В ЕС считают, что визиты политиков в Крым должны быть согласованы с Киевом
13:34, 18 августа 2015Политика
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В Европейском Союзе продолжают политику непризнания незаконной аннексии Россией Крыма и подчеркивают, что любые визиты высокого уровня на полуостров должны быть согласованы с украинской властью.
REUTERS
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Внешней службы ЕС, комментируя вчерашний визит в Крым президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева
"ЕС неоднократно осуждал и не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Любой визит высокого уровня на полуостров должен быть предварительно согласован с украинской властью", - отметил он.
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Как сообщалось, 17 августа Путин в Медведев посетили аннексированный Россией Крым.
МИД Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом руководства РФ на территорию АР Крым.
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