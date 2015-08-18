В ЕС считают, что визиты политиков в Крым должны быть согласованы с Киевом

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Внешней службы ЕС, комментируя вчерашний визит в Крым президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева

"ЕС неоднократно осуждал и не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Любой визит высокого уровня на полуостров должен быть предварительно согласован с украинской властью", - отметил он.

Читайте такжеАннексированный Крым вернется в Украину раньше, чем многие ожидают - Климкин

Как сообщалось, 17 августа Путин в Медведев посетили аннексированный Россией Крым.

МИД Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом руководства РФ на территорию АР Крым.