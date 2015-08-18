Дело Савченко поступило в Ростовский областной суд России - СМИ

Дата рассмотрения будет определена в течение этой недели, сообщает Радио Свобода.

Защита Савченко добивается переноса рассмотрения его дела в Москву, поскольку считает, что в российском Донецке, пограничном с оккупированной частью Украины, проведение этого суда опасное для родственников Савченко и может привести к ограничениям на участие в процессе иностранных наблюдателей. Донецкий горсуд решил 30 июля, что это представление защиты Савченко должен решить Ростовский облсуд.

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Как сообщал УНИАН ранее, адвокат незаконно удерживаемой в России украинской летчицы и народного депутата Украины Надежды Савченко Марк Фейгин опубликовал пакет документов экспертизы видео, которые подтверждают ее алиби.