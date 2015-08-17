Липецкую фабрику Roshen оштрафовали на 15 тысяч рублей за несоблюдение таможенного законодательства

Согласно решению суда, компания Roshen должна выплатить три штрафа по 5 тысяч рублей за каждый из случаев нарушения.

Суд постановил, что "дочка" Roshen разместила на своих складах для таможенного оформления продукцию "диск-попрыгун с логотипом "Рошен", "канцелярские принадлежности: карандаши цветные в трехгранной деревянной оболочке с грифелем", "игра настольная "боксеры" с логотипом "Рошен", прибывшую из Гонконга, сообщает РИА-новости.

Липецкая фабрика пользуется упрощенной процедурой оформления товаров на таможне. Но оштрафованные товары, поступившие с офшорных зон, должны аккредитироваться в общем порядке.

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Как говорится в решении суда, "специальный административный район Гонконг (Сянган) Китайской Народной Республики входит в перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)".

На этом основании суд первой инстанции признал законным привлечение компании к административной ответственности. Согласно российскому законодательству штраф за такое нарушение составляет от 5 до 20 тысяч рублей. Решение суда вступит в силу через 10 дней, если не будет обжаловано в апелляции.