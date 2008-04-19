Огрызко ответил на заявление о возможном присоединении юга Украины к Молдове

Вопрос территориальной целостности Украины не является предметом обсуждения.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО в интервью еженедельнику «Зеркало недели», №15 (19 - 25 апреля 2008 г.), комментируя заявление президента Румынии Траяна БЕСЕСКУ о возможном присоединении юга Украины к Молдове.

«Мы исходим из того, что вопросы границ, территориальной целостности государств не является предметом обсуждения», - подчеркнул украинский министр.

В.ОГРЫЗКО напомнил, что МИД Украины обратился к румынской стороне за разъяснениями по поводу распространенного СМИ заявления Т.БЕСЕСКУ, до получения которых официально не будет комментировать этот вопрос.

Он выразил сожаление по поводу того, что не все в Румынии поддерживают идею подписания румынско-молдавского договора о границе и даже договора о дружбе. «Украина исходила и исходит из того, что Молдова - это суверенное, независимое государство», - отметил министр.

В.ОГРЫЗКО сообщил, что Украина и Молдова уже демаркировали две трети общей границы, и выразил надежду, что в этом году стороны достигнут согласия о начале демаркационных работ на приднестровском участке украинско-молдавской границы.

«По завершении этих работ Украина подпишет с Молдовой договор о государственной границе. Тем самым вопрос о прохождении границы между Украиной и Молдовой будет раз и навсегда закрыт», - подчеркнул руководитель украинского внешнеполитического ведомства.