Кильчицкая обещает назвать застройщиков центра Киева, прячущихся за мандатами

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что столичная власть обжалует решение суда о законности выделения компании “Житлобуд” земли под строительство жилого дома на территории Октябрьской больницы.

Об этом идет речь в комментарии И.КИЛЬЧИЦКОЙ, переданном УНИАН пресс-службой Киевской городской государственной администрации.

По ее словам, столичная власть готова пройти все судебные инстанции, чтобы защитить киевлян от незаконных застройщиков. Соответствующие иски в суд уже готовятся.

«Несмотря на то, что вчера Шевченковский суд вынес решение в пользу незаконных застройщиков Октябрьской больницы, киевская власть намерена пройти все судебные инстанции, чтобы доказать киевлянам, что правда – на их стороне. Ни мандат депутата Верховной Рады, ни любая другая должность не дает права застройщикам пренебрегать интересами киевлян и выступать против их законных требований», – сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Также заместитель председателя КГГА заявила, что первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ дезинформировал киевлян, что якобы после его обращения к застройщику территории Октябрьской больницы тот отказался от строительства.

«В то время, когда он говорил об отказе застройщика от ведения строительства на территории Октябрьской больницы, представитель КУРОВСКОГО открыто в суде подтвердил планы дальнейшей застройки больницы... ТУРЧИНОВ таким образом прикрыл одного из самых скандальных киевских застройщиков и своего коллегу-однопартийца от БЮТ», – сказала она. (Иван КУРОВСКИЙ, народный депутат от БЮТ, возглавляет «Житлобуд» - УНИАН).

«Мы продолжаем обнародовать списки всех застройщиков исторической части Киева, которые прячутся за мандатом депутата Верховной Рады или пытаются спрятаться за мандатом депутата Киевсовета. Киевляне будут знать поименно тех, кто на месте детских площадок, скверов и парков ведет элитное строительство», – заявила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Как сообщал УНИАН, по данным первого вице-премьер-министра Украины А.ТУРЧИНОВА, 28 марта ООО «Финансово-строительная компания Житлобуд» в одностороннем порядке приняло решение остановить строительство жилого дома по улице Шелковичной, 39/1-а в г. Киеве (на территории Октябрьской больницы).

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ остановил строительство жилого дома на территории Александровской (Октябрьской) клинической больницы в связи с выявленными нарушениями, подписав соответствующее распоряжение 31 марта 2008 года.

16 апреля Шевченковский районный суд Киева признал законным выделение компании «Житлобуд» земли под строительство жилого дома по ул. Шелковичной, 39/1 (на территории Александровской (Октябрьской) больницы).