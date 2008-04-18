Депутат БЮТ: решение КС немного расслабит политические силы

Народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО прогнозирует, что решение Конституционного Суда относительно принятия Конституции снимет противостояние между ветвями власти в конституционном вопросе.

Такое мнение он высказал сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Война перейдет на второй фронт. Но надеюсь, ожесточенной борьбы больше не будет», - сказал В.ПСИАРЕНКО.

По словам народного депутата, решение КС является вполне объективным. «Справедливость восторжествовала. Решение Конституционного Суда не политическое, а юридическое», - сказал он. В.ПИСАРЕНКО подчеркнул, что в связи с решением КС Президент должен будет предложить другую альтернативу в конституционном вопросе.

«Но одно точно понятно, что конституционный процесс не может происходить без Верховной Рады», - сказал он. При этом, по словам депутата, это несколько поубавит желание Секретариата Президента «выписывать Конституцию под хорошего Президента».

Отвечая на вопрос, позволит ли решение КС ускорить создание в ВР временной специальной комиссии по внесению изменений в Конституцию, В.ПИСАРЕНКО предположил, что это наоборот несколько расслабит политические силы. «Я думаю, что политические силы не будут торопиться принимать решение по комиссии, и этот вопрос точно не будет стоять в десятке первоочередных», - сказал народный депутат.

В.ПИСАРЕНКО также напомнил, что 23-24 апреля на заседании Национального конституционного совета планируется представить концепцию новой редакции Конституции Украины. По его словам, если после этого, несмотря на решение КС, будут попытки вынести на референдум проект этого документа, то ВР может собраться на внеочередное пленарное заседание. «Я не исключаю, что будет принято решение, чтобы депутаты вернулись в зал», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК, комментируя обнародованное сегодня, 18 апреля, решение КС по делу о конституционном представлении Президента Украины об официальном разъяснении ряда положений Конституции (дело о принятии Конституции и законов на референдуме), заявил, что новая Конституция Украины не может быть утверждена на всеукраинском референдуме без решений Верховной Рады.