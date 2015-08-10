Франция и Германия готовы инициировать консультации с Россией из-за ситуации на Донбассе - МИД

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Во время разговора Климкин обратил внимание на существенное обострение ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что последние провокации со стороны поддерживаемых Россией боевиков являются целенаправленной попыткой торпедировать переговорный процесс, направленный на отвод вооружение калибром менее 100 мм и деэскалации ситуации вокруг Широкиного.

"Партнеры Украины подтвердили, что разделяют обеспокоенность украинской стороны, и выразили готовность уже в ближайшее время инициировать консультации с Российской Федерацией, чтобы предотвратить негативное развитие ситуации", - говорится в сообщении.

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По итогам телефонных разговоров с министрами иностранных дел Германии и Франции было договорено, что по результатам контактов официального Берлина и Парижа с Москвой будут приняты решения относительно возможных дальнейших шагов в нормандском формате, в том числе проведение телефонных конференций или личных встреч представителей Украины, Германии, Франции и России.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин по поручению президента Украины Петра Порошенко проведет переговоры с главами МИД стран "нормандской четверки".

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Также отмечается, что по мнению главы внешнеполитического ведомства Павла Климкина, главная задача Украины заключается в том, чтобы убедить жителей Донбасса двигаться в рамках единой Украины в сторону Европы.