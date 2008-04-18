Глава Госрезерва заявляет, что дешевые продукты на рынок не пускает Балога

Председатель Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву Михаил ПОЖИВАНОВ утверждает, что руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА угрожал ему в случае, «если хоть один килограмм мяса из Госрезерва попадет на рынок».

Об этом идет речь в заявлении М.ПОЖИВАНОВА, переданном агентству УНИАН.

«Ко мне, председателю Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву Михаилу ПОЖИВАНОВУ, 17 апреля этого года позвонил по телефону председатель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА и сказал приблизительно следующее: „Жизнь нам всем дается один раз, и это значит, что далеко не все постановления правительства нужно выполнять. Если хоть один килограмм мяса из Государственного резерва попадет на рынок, у тебя уже завтра будут большие проблемы со всеми правоохранительными органами, и никакой мандат тебя не спасет…”, - в частности, утверждает М.ПОЖИВАНОВ.

При этом он отмечает: “Меня мало волнуют откровенные угрозы БАЛОГИ, но мне очень досадно, что сегодня президентский Секретариат возглавляет человек, который прибегает к полукриминальной риторике и влезает в вопросы, которые его ни в коей мере не касаются.

Теперь мне понятно, почему почти не выполняется постановление Кабинета министров за №55 об интервенции муки для хлебобулочных изделий массового потребления и другие антиинфляционные меры правительства. Очевидно, что губернаторы областей, от которых во многом зависит выполнение антиинфляционных инициатив Кабинета министров, тоже имели подобные разговоры с БАЛОГОЙ”.

М.ПОЖИВАНОВ заявляет: “Рынок сегодня может обеспечить снижение цен на основные продукты питания, но это не происходит, потому что руководитель президентского Секретариата блокирует все действия правительства в этом направлении.

Для меня абсолютно очевидно, что сегодня руководитель Секретариата сосредоточился на том, чтобы не дать правительству бороться с инфляцией. Все силы Секретариата брошены на то, чтобы не дать дешевым продуктам попасть на рынок, чтобы сохранить высокие цены и этим дискредитировать деятельность Кабинета министров Украины. Это – слишком высокая цена ради удовлетворения амбиций БАЛОГИ”.

Свое заявление М.ПОЖИВАНОВ заканчивает словами: “Я предупреждаю руководителя Секретариата - если он и дальше будет таким способом бороться с правительством, если он хоть одним пальцем вмешается в деятельность Госрезерва и будет срывать выполнение антиинфляционных инициатив Кабинета министров, то ответственность за инфляцию ляжет не на него, а на Президента Украины”.