Томенко думает, что Балога уже не будет учить жизни Кабмин и украинцев

Народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО положительно оценил позицию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно статуса его Секретариата.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО.

По убеждению Н.ТОМЕНКО, открытая политическая дискуссия, которая состоялась на протяжении последней недели относительно общественно-политической ситуации в Украине, дала положительные результаты.

Депутат назвал положительным результатом недели позицию Президента Украины, который оценил статус Секретариата Президента как своеобразной технической службы сантехников, которая должна помогать главе государства, а не руководить страной. Депутат напомнил, что вчера на брифинге в Донецке В.ЮЩЕНКО заявил: „Секретариат Президента – что это за институт? Что это за институт государства? Я Президент, у меня есть технический аппарат, которому я ежедневно даю инструкции, что необходимо делать”. По его словам „это аппарат по обеспечению технических поручений и работ, которые я осуществляю как глава государства. Поэтому давайте говорить о Президенте, а не о технической службе, не о канцелярии, не о сантехниках”.

После этого заявления, убежден Н.ТОМЕНКО, Секретариат Президента как „канцелярия” главы государства будет исполнять конституционно предусмотренную роль консультативного совещательного органа, и страна не будет ежедневно в СМИ слушать тексты писем, поручений или распоряжений с установками, как действовать правительству, а украинцам – как жить.

Поэтому Н.ТОМЕНКО считает очень важным, что серьезная и откровенная политическая дискуссия о состоянии дел в Украине помогла снять целый ряд проблем, мешавших правительству и коалиции демократических сил выполнять свою программу и работать в интересах людей.