Яценюк закрыл заседение, чтоб не слышать ни о Харькове, ни о еще каком-то бесе

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК закрыл сегодняшнее пленарное заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР отметил, что заседание закрыто в соответствии с решением руководителей фракций парламента.

Когда в зале прозвучали возгласы по поводу закрытия заседания, А.ЯЦЕНЮК сказал, «встречаетесь вы в кабинете председателя ВР, рассказываете одно, а выходя на люди, хотите с красивым лицом уйти».

«Давайте пойдем с нормальным лицом сейчас», - отметил он.

По его словам, сегодня проголосовано постановление, которое касается чернобыльской аварии и, «давайте будем себя вести как нормальные достойные люди».

«Или опять одни – Харьков, вторые – еще какого-то беса», - сказал А.ЯЦЕНЮК.