Принятые на референдуме решения не требуют утверждения ВР - решение КС

Конституционный Суд Украины постановил, что принятые на всеукраинском референдуме решения являются окончательными, и не требуют какого-либо утверждения, в том числе Верховной Радой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суда, принятое 16 апреля по делу о конституционном представлении Президента Украины об официальном разъяснении положений ч. 2, 3 ст. 5, ст. 69, ч. 2 ст. 72, ст. 74, ч. 2 ст. 94, ч. 1 ст. 156 Конституции Украины (дело о принятии Конституции и законов Украины на референдуме), сегодня обнародовал председатель КС Андрей СТРИЖАК.

В частности, КС решил:

1. В аспекте затронутого в конституционном представлении вопроса положения ч. 2 ст. 71 в системной связи со ст. 5 Конституции Украины следует понимать так, что народ как носитель суверенитета и единственный источник власти в Украине может реализовывать на всеукраинском референдуме по народной инициативе свое исключительное право определять и изменять конституционный строй в Украине путем принятия Конституции Украины в порядке, который должен быть определен Конституцией и законами Украины.

2. В аспекте конституционных представлений положения ч. 2 ст. 72 Конституции Украины в контексте положений ст. 5 Конституции Украины следует понимать так, что народ как носитель суверенитета и единственный источник власти в Украине, осуществляя свое волеизъявление через всеукраинский референдум по народной инициативе, может в порядке, который должен быть определен Конституцией и законами Украины, принимать законы Украины (вносить в них изменения), кроме законов, принятие которых на референдуме не допускается согласно Конституции Украины.

3. Положение ч. 2 ст. 94 Конституции Украины необходимо понимать так, что процедура подписания и обнародования законов, установленная ею, не применяется к законам, принятым референдумом.

4. Положения ч. 2, 3, ст. 5, ст. 69 Конституции Украины следует понимать так, что решение всеукраинского референдума относительно принятия законов является окончательным, и не требует какого-либо утверждения, в том числе Верховной Радой.

КС обратил внимание парламента, народных депутатов, Президента Украины на необходимость инициирования и приведения существующего законодательства Украины по вопросам референдумов в соответствие с нормами действующей Конституции Украины.

Решение КС является обязательным для выполнения на территории Украины, окончательным, и не может быть обжаловано.