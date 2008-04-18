Луценко расцеловался с Ахметовым

Министр внутренних дел Юрий Луценко приготовил награду для Бориса Колесникова. Об этом он в присутствии журналистов сообщил Б. Колесникову и Р. Ахметову в Донецке, на стадионе “Шахтер”, где ожидали Виктора Ющенко.

По словам корреспондента “Острова” Луценко в каске появился на стадионе неожиданно для Ахметова и Колесникова. При встрече, министр обнялся с и поцеловался с Ахметовым. После этого он пожал руку Борису Колесникову.

«Все не могу Вам отдать самую ценную награду. Не знал что Вы будете на стадионе. Но она Вас ждет в Киеве. Там я обязательно ее вручу Вам», - сказал министр Б. Колесникову.

Затем приехал Президент и журналисты не смогли уточнить, что за награду приготовил Луценко для Колесникова.

Ранее, Борис Колесников неоднократно обвинял Юрия Луценко в организации фальсификации уголовного дела, из-за которого Б. Колесников три месяца просидел в киевском СИЗО.