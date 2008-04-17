Янукович не хочет делиться властью с Азаровым?

На съезде Партии регионов будут приняты изменения в структуре руководства партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам народный депутат Украины, председатель Политсовета Партии регионов Николай АЗАРОВ (УНИАН: съезд Партии регионов запланирован на субботу, 19 апреля).

В частности, по словам Н.АЗАРОВА, возможно объединение постов председателя партии и председателя Политсовета партии. Он отметил, что подготовлены соответствующие изменения в устав партии. Н.АЗАРОВ подчеркнул, что, по сути, председатель партии всегда ведет заседание Политсовета и руководит им. «А мне найдется, чем заняться в партии», - сказал он.

По его словам, изменения в структуре руководства Партии регионов связано с ситуацией в стране, когда «мы втянулись после указа Президента о роспуске парламента в полосу нестабильности». Как сказал Н.АЗАРОВ, практически руководство партии одновременно должно являться действующим штабом избирательной кампании. «Это не наша инициатива, это не наш проект, но мы должны быть готовы, чтобы партия занималась избирательной кампанией», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Кроме того, комментируя причины проведения съезда в закрытом режиме, Н.АЗАРОВ объяснил это тем, что его проведение планировалось во дворце «Украина», а будет он проходить в Октябрьском дворце: «Скорее всего, нет возможности для присутствия всех журналистов в зале». В то же время Н.АЗАРОВ выразил убеждение, что это не помешает общению журналистов с делегатами съезда и с руководством партии.