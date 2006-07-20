Ющенко на встрече с Януковичем настаивал на немедленном формировании КС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на немедленном формировании Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО после встречи В.ЮЩЕНКО с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

По ее словам, Президент выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Верховной Раде. Он подчеркнул, что ответственность за нее лежит на всех политических силах, как коалиции, так и оппозиции.

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, Президент убежден, что общество ожидает стабильности. По его мнению, политические силы должны найти парламентские методы разрешения конфликта.

Пресс-секретарь также сообщила, что большая часть встречи В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА была посвящена теме формирования Конституционного Суда. И.ГЕРАЩЕНКО напомнила тезис Президента о том, что ответственность за это лежит исключительно на Верховной Раде.

Пресс-секретарь отметила, что Президент настаивает на немедленном формировании КС, а именно приведение к присяге судей КС, которые были назначены по квоте главы государства и съезда судей, а также избрание судей по квоте парламента.

При этом В.ЮЩЕНКО считает, что ВР должна избрать судьями КС людей с безукоризненной юридической репутацией.

Также И.ГЕРАЩЕНКО напомнила, что два дня назад в Секретариат поступило предложение от антикризисной коалиции назначить В.ЯНУКОВИЧА премьер-министром. Она добавила, что, согласно Конституции, Президент имеет 15 дней для принятия решения, и он будет изучать это предложение. При этом И.ГЕРАЩЕНКО заметила, что, в соответствии с Регламентом ВР, вместе с предложением на должность премьера необходимо подать перечень сведений о кандидате, в частности о его образовании, профессиональной деятельности и ряде других. Этот перечень сведений должен быть собственноручно подписан кандидатом на должность премьер-министра. По словам пресс-секретаря, на данный момент такого перечня сведений в Секретариате пока нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня после встречи с Президентом лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Конституционный Суд Украины должен работать, но при этом добавил, что ни он, а ни Президент никаких условий друг другу не ставили.