Премьер должен уволить министра Пивоварского - Кужель

Об этом заявила народный депутат Александра Кужель. "Факты, о которых идет речь в расследовании «Украинской правды», о них премьер должен не просто кричать, а немедленно освободить министра инфраструктуры от выполнения обязанностей и подать Верховной Раде представление на увольнение. Как и министра Квиташвили. Пивоварского надо отправлять в отставку однозначно – в его ведомстве коррупция. То есть человек назначен тобой, и ты не поднимаешь по этому поводу вопрос", - заявила народный депутат, передает РБК-Украина.

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По словам политика, деятельность министерства характеризует тот факт, что со своими проблемами бизнес идет не к чиновникам профильного ведомства, а к народным депутатам.

"Главы Минифраструктуры Пивоварского как будто не существует. Вы слышали когда-нибудь о поданном им законопроекте? Я один раз была в министерстве, когда ко мне обратились международные перевозчики. Они кричали о беспределе, который сейчас идет – не в министерство обратились, а ко мне. Так что для меня этого министерства не существует. С железными дорогами что происходит? Повысили тариф, и это закончилось разбитыми автомобильными дорогами. Из Днепропетровска в Никополь вообще нельзя проехать. Машины перегружены, дорога убита. И эти убытки никто никогда не считал", - рассказывает Александра Кужель.

Напомним, издание "Украинская правда" опубликовало материал о сотрудничестве фирм, оформленных на сына и родного брата Александра Завгороднего, с "Укрзализныцей". Записанные на родственников компании выигрывали тендеры Приднепровской железной дороги, выполняя работы по завышенным ценам (о чем свидетельствует проверка КРУ), а также задолжали госпредприятию за перевозки. Суды госпредприятия с компаниями семьи нового и.о. генерального директора "Укрзализныци" продолжаются. Александр Завгородний признал, что у его семьи существует строительная компания, однако в дальнейшем отказался комментировать опубликованные в СМИ факты