Экс-регионал с годовым доходом в 20 тысяч долларов накупил себе пять самолетов - СМИ

Об этом сообщают "Наші Гроші. Запоріжжя" со ссылкой на Госреестр гражданских воздушных судов Госавиаслужбы Украины.

Американские самолеты Cessna относят к классу "легких" и кроме пилота они могут брать трех пассажиров. Крейсерская скорость 228 км/ч, максимальная дальность полета - около 1200 км.

Евгений Балицкий в прошлом созыве входил во фракцию Партии регионов. Сейчас - во фракцию "Оппозиционного блока".

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Согласно декларации о доходах, в 2013 году он заработал 250 тысяч грн, его семья (жена и трое сыновей) - 229 тыс грн. В 2014 году Балицкий напрямую заработал 164 тыс грн, семья - 265 тыс грн., что в сумме составляет около 20 тысяч долларов.

В то же время, стоимость самолета Cessna 172 RG годов выпуска 1980-1982 только в США составляет 40 – 100 тыс долларов в зависимости от количества полетных часов.

Кроме этого, на брата Евгения Балицкого, бывшего военного летчика Олега, который погиб в 2013 году, оформлено самолеты Як-52 (1989 года выпуска).

Один из них несколько дней назад выставили на продажу за 50 тыс долларов. Также на Олега Балицкого было оформлено Cessna C-172 (1965 г. в.), который сейчас переоформили на отца – Виталия Брониславовича.

При этом в декларации о доходах нардепа Евгения Балицкого за 2013 год указанные самолеты не отражены ни в его владении, ни у жены. Нардеп имел только автомобиль Mersedes-Benz GL550, 5461 куб.м. В семье был внедорожник Toyota Rav-4, 1987 куб.м.