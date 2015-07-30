Когда Путин сталкивается с трудностями, он склонен поднимать ставки - британский журналист

Об этом он рассказал в интервью журналу «Новое Время».

«Угроз несколько. Прежде всего внимание мира постепенно отвлекается от Украины кризисом на Ближнем Востоке, событиями в Греции, а это играет на руку России. В той ситуации, которая сегодня сложилась в Украине, Россия может позволить себе вести изматывающую военную кампанию. Ответ стран ЕС должен быть гораздо боле динамичным и сосредоточенным, но этого мы пока не видим», - говорит Лукас.

Он также добавляет, что президент России Владимир Путин отступать не готов и будет продолжать военную агрессию в отношении Украины.

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«Мы должны понимать, что если президент РФ Владимир Путин сталкивается с трудностями, то склонен не отступать, а поднимать ставки. Например, сегодня мы видим достаточно жесткие заявления по поводу расширения ядерного потенциала России», - объясняет Лукас.

По его мнению, ЕС необходимо разделить ответственность за происходящее в Украине, вплоть до создания нового плана Маршалла.

«Пора понять, что противостояние Путину — это не только локальная задача Украины, но и глобальная направленность ЕС на исправление собственных ошибок», - сказал журналист.

Полное интервью с Эдвардом Лукасом читайте в свежем номере журнала «Новое Время».