Киев требует от Москвы показать условия пребывания украинских заложников на территории России
17:20, 29 июля 2015Политика
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Киев требует от Москвы показать в каких условиях на территории России находятся украинские заложники и сказать, когда их вернут в Украину.
Юрий Тандит / Скриншот с видео
Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит сегодня на брифинге в Киеве.
«Мы требуем от российской стороны показать в каких условиях на территории России находятся украинские заложники. Мы открыты и ждем ответа, мы требуем, чтоб показали наших ребят и сказали, когда они, представители Кремля, нам их отдадут», - заявил он.
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«Если Россия называет себя цивилизованной страной, то должна действовать согласно всем международным нормам, действовать, а не только декларировать их», - добавил советник главы СБУ.
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