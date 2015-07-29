Киев требует от Москвы показать условия пребывания украинских заложников на территории России

Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы требуем от российской стороны показать в каких условиях на территории России находятся украинские заложники. Мы открыты и ждем ответа, мы требуем, чтоб показали наших ребят и сказали, когда они, представители Кремля, нам их отдадут», - заявил он.

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«Если Россия называет себя цивилизованной страной, то должна действовать согласно всем международным нормам, действовать, а не только декларировать их», - добавил советник главы СБУ.