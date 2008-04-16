Пожар в Харькове - спланированный теракт?

Концерн «АВЭК» считает пожар на рынке «Барабашово» в Харькове спланированным террористическим актом.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы концерна.

В документе отмечается, что по предположению дирекции рынка – «это спланированный теракт, о вероятности которого несколько дней назад говорило руководство концерна АВЭК в обращении к руководителям правоохранительных структур города».

Огнем охвачена значительная часть рынка. Пожару присвоена наивысшая категория сложности. На месте работают пожарники и сотрудники служб безопасности торгового центра.

Как отмечают представители администрации торгового центра, несколько дней назад руководители правоохранительных структур города были оповещены о возможности теракта на территории ТЦ «Барабашово» и о его возможных заказчиках. Около 2-х недель назад сотрудниками службы безопасности рынка была предотвращена попытка неизвестных злоумышленников взорвать газовый баллон возле одного из объектов на территории торгового центра. Несколько дней назад также прошел митинг протеста предпринимателей ТЦ «Барабашово» против действий мера Харькова Михаила ДОБКИНА и секретаря горсовета Геннадия КЕРНЕСА, направленных на дестабилизацию работы предприятия.

По информации руководства концерна «АВЭК», одной из структур которой является ТЦ «Барабашово», - сегодняшний теракт не случаен, поскольку именно сейчас решается вопрос о проведении досрочных выборов мэра и горсовета в Харькове. «Харьковская власть в лице ДОБКИНА и КЕРНЕСА таким образом хочет отомстить А.ФЕЛЬДМАНУ, инициатору создания временной следственной комиссии по расследованию злоупотреблений городских властей Харькова и основному политическому оппоненту ДОБКИНА и КЕРНЕСА», – говорится в заявлении концерна.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем на рынке «Барабашово» в Харькове возник пожар. Огонь распространился на площадь около 600 кв. метров, горят, по меньшей мере, шесть магазинов рынка.На месте пожара работают, по меньшей мере, 10 экипажей пожарников, машины из города продолжают следовать на объект. В районе пожара – большое задымление.

ТЦ у метро "Академика Барабашова" - один из крупнейших торговых центров Восточной Европы. На территории ТЦ работает свыше 60 тыс. предпринимателей. Ежедневно объект посещает свыше 200 тыс. харьковчан и гостей города.