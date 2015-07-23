Саакашвили заявил о создании Совета экономического развития Одесской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Я вынес на рассмотрение Национальной рады реформ этот Совет экономического развития в Одесской области – это новый орган, который среди всех областей первым создается в Одесской области. Суть его, чтобы объединить налоговую, таможню, правоохранительные органы, обладминистрацию и городскую администрации», - заявил он.

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По словам главы Одесской ОГА, это предложение поддержали президент и правительство, и вскоре оно будет формализовано, и все экономические субъекты, в том числе инвесторы, будут приходить со своими вопросами в «одно окно».

«У нас есть 26 районных администраций, у которых нет глав почти два года, и никто не знает, чем они занимаются», - отметил Саакашвили.

«Поэтому мы пытаемся перестроить полностью эту структуру, мы сократили в два раза количество работников, сократили большую часть департаментов», - добавил он.

Саакашвили ответил, что на заседании Национального совета реформ сегодня в Администрации президента прозвучало предложение внести изменения в трудовое законодательство, чтобы убрать из него положения, касающиеся «чрезмерной защиты» чиновников, которых иногда очень сложно уволить.

"Никто так не защищен, как чиновник", - считает он.