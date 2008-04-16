Политологи про выборы в Киеве и новый политический кризис

Внеочередные выборы Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета являются подготовкой к новому политическому кризису.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали эксперты на круглом столе «Выборы в Киеве: ситуация после завершения регистрации кандидатов», проведенным Киевским институтом проблем управления имени Горшенина.

Так, президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ высказал мнение, что киевская избирательная кампания «стала инструментом разборок различных команд и сведения личных счетов внутри коалиции, и оснований для консолидации команды бывших победителей Оранжевой революции сейчас больше нет».

Еще одним отличительным моментом нынешних выборов в Киеве А.ЕРМОЛАЕВ назвал борьбу за Киев как за ресурс. «Списки кандидатов в депутаты Киевсовета – это списки бизнес-групп. Откровенность борьбы за Киев как за ресурс говорит о том, что вся романтическая политическая легенда, на которой строилась помаранчевая власть, ушла в прошлое. Киевская кампания проявила неуверенность в себе, неустойчивость и готовность к новому политическому кризису всех участников», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

В свою очередь, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что главной сенсацией нынешней весны станут выборы Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета. По его мнению, рекордно высокое количество кандидатов на пост мэра в нынешней избирательной кампании – это дополнительный аргумент в пользу необходимости внести изменения в избирательное законодательство.

«Необходимо значительно усилить требования к кандидатам на пост мэра столицы», - отметил В.ФЕСЕНКО. Политолог назвал нынешнюю избирательную кампанию в Киеве «ярмаркой тщеславия, амбиций и политических технологий».

В то же время генеральный директор Центра социально-политических исследований «Социс» Николай ЧУРИЛОВ выразил мнение, что «черная полоса для Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО закончилась тогда, когда не произошло выдвижения единого кандидата от демократических сил».

Как сообщил Н.ЧУРИЛОВ, за последнюю неделю произошло некоторое падение рейтинга БЮТ и, по состоянию на сегодня, он не превышает 17-19%. По мнению социолога, почти у 18% киевлян место прописки не совпадает с фактическим местом жительства, что может снизить явку избирателей на участки.

Советник мэра Киева по вопросам свободы слова Казбек БЕКТУРСУНОВ, выступая на круглом столе в Институте Горшенина, подчеркнул важность того, чтобы в течение избирательной кампании не происходило подмены понятий. «Многие политические команды идут на выборы не для того, чтобы презентовать свои политические программы, а для того, чтобы свергнуть действующего мэра. Важно, чтобы честная борьба не была отнесена на второй план», - отметил он.

Директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Константин БОНДАРЕНКО отметил, что большинство киевлян предпочли бы видеть на посту мэра не политика, а профессионала-управленца. В ходе социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина в середине апреля, на вопрос «Кем, по-Вашему, должен быть мэр – политиком или управленцем?» 85,8% киевлян ответили «управленцем» и лишь 6,1% предпочли бы политика», – сказал К.БОНДАРЕНКО.