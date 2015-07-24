Корбан: в Чернигове засветился известный по Антимайдану руководитель "титушек"

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале «1+1», передает ТСН.

"У нас есть информация, что журналистские удостоверения выдаются "титушкам", которые едут (в Чернигов) с двух мест. Первый — это Одесса. Есть некий "авторитет" по прозвищу "Мага", который поставлял этих "титушек" на Антимайдан", - сказал Корбан.

Кроме того, по словам кандидата в нардепы, "титушки" едут в Чернигов из Белой Церкви. Корбан утверждает, что правоохранители об этом знают, но ничего с этим не делают.

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Как сообщал УНИАН ранее, Геннадий Корбан уверен, что на выборах в 205-м округе в Чернигове власть испытывает схемы злоупотреблений, которые будут применяться на местных выборах в октябре.