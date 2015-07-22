Порошенко назначил Георгия Туку председателем Луганской ОГА

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Георгия Туки председателем Луганской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время совещания с активом Луганской области, президент сообщил, что Кабинет министров одобрил представление на назначение Туки руководителем Луганской ОГА и сразу подписал свой указ о соответствующем назначении.

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«Кабинет министров одобрил представление на назначение Георгия Туки главой Луганской ОГА. Интригу мы держали в тайне. Указ будет подписан прямо сейчас, и я принимаю решение о назначении Георгия Туки председателем Луганской ОГА... Еще раз подчеркиваю: новый человек, с безупречной репутацией, с нетерпимостью к коррупции, с новым мышлением, с современными нестандартными решениями, и главное - с Украиной в сердце. Это – Георгий Тука», - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, 15 июля президент уволил Геннадия Москаля с должности председателя Луганской ОГА, назначив его руководителем Закарпатской обладминистрации.

В тот же день Порошенко назначил в.и.о. председателя Луганской областной государственной администрации Юрия Клименко.