Табачник: БЮТ хоть раз поступил по-мужски, а не по-толстовски

Сегодняшний выход фракции БЮТ из сессионного зала связан только с нежеланием принимать закон о Кабинете Министров Украины.

Об этом в интервью УНИАН заявил народный депутат Дмитрий ТАБАЧНИК (фракция Партии регионов).

По его словам, фракция БЮТ прекрасно понимает, что разрушается основная цель, «ради которой они побеждали на выборах и ради которой они делали коалицию».

Д.ТАБАЧНИК считает, что превращение КМУ в структуру, подчиненную Секретариату Президента, что предусматривается упомянутым законом, будет для БЮТ “Пирровой победой”.

В то же время, по его словам, выход фракции БЮТ из сессионного зала является «правильным шагом». Представители БЮТ «хоть раз поступили по-мужски, а не по-толстовски», считает Д.ТАБАЧНИК.

«Они все время подставляли одну щеку, потом другую, а теперь терпение лопнуло», – сказал депутат.

В то же время он добавил, что этот шаг эмоционален, и фракция БЮТ вернется в сессионный зал.

Д.ТАБАЧНИК также отметил, что закон о КМУ, а также законопроект, который рассматривала и не поддержала ВР относительно природных монополий, это, «если говорить языком большевиков, – ползучая контрреволюция».

Он также назвал ситуацию, сложившуюся вокруг упомянутых и ряда других законопроектов, попыткам «изменить парламентскую республику на авторитарную, безответственную форму президентского правления».