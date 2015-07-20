СНБО определил новую возможную угрозу для ядерных объектов в связи с агрессией РФ

Как сообщает пресс-служба СНБО, сегодня был рассмотрен вопрос «О Проектной угрозе для ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения в Украине».

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"По результатам рассмотрения вопроса утверждена новая Проектная угроза, которая учитывает существенные изменения ситуации безопасности в результате агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, была заслушана информация Министерства здравоохранения Украины о состоянии иммунобиологической защиты населения Украины, и дано поручение принять немедленные меры по предотвращению критической ситуации с обеспечением населения государства вакцинами.

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Ранее УНИАН сообщал, что в ноябре 2014 года государственная компания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС Украины, обратилась к председателю Службы безопасности Украины Валентину Наливайченко с просьбой дать правовую оценку запроса Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины о предоставлении всех документов, касающихся физической защиты атомных электростанций, значительная часть которых является государственной тайной.