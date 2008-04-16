В БЮТ говорят, что Балоге пора на дембель

Заявление главы секретариата президента Виктора Балоги о том, что экономический блок правительства должен подать в отставку, - реакция на решения собрания коалиции рекомендовать президенту отправить в отставку самого Балогу.

Такое мнение во вторник высказал журналистам народный депутат от БЮТ Андрей Портнов, сообщает Украинская правдасо ссылкой на Лигу.

"Вчера (в понедельник) коалиция, несмотря на целый ряд опровержений членов "Нашей Украины", абсолютным большинством голосов проголосовала за то, чтобы рекомендовать президенту уволить Балогу с занимаемой должности. А споры сейчас идут вокруг того, что якобы ведущий собрание коалиции Кириленко не ставил этот вопрос на голосование", - сказал он.

"Но это не помешало этот вопрос на голосование поставить члену "Нашей Украины" Александру Александровичу Омельченко. И он его поставил, находясь за трибуной президиума. После чего практически весь БЮТ и целый ряд членов "Нашей Украины" проголосовали за это решение", - сказал БЮТовец.

По словам Портнова, остается под вопросом, будет ли это решение оформляться документально, но вектор своего мнения в понедельник уже был задан.

"Виктор Иванович (Балога) должен демобилизироваться. Была такая в армии поговорка – "дембель в мае..." Как раз наступает май. Виктору Ивановичу пора на дембель. И поэтому сон плохой приснился. Утром встал, плохое настроение и говорит: экономический блок должен подать в отставку", - сказал Портнов, назвав такую реакцию Балоги на решение собрания коалиции нездоровой.

Как известно, во вторник Балога заявлял о необходимости отставки экономического блока правительства, объясняя это тем, что члены правительства не в состоянии реагировать на экономические вызовы.