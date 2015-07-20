Гайдар таки признала, что Россия воюет с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

«Россия воюет с Украиной, идет война, есть погибшие, есть беженцы, есть переговоры, в которых участвует Россия и говорит о том, что нужно отводить вооружение. Поэтому то, что есть война между Россией и Украиной, – это факт», - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Как сообщал УНИАН, 18 июля председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили официально представил в качестве своего заместителя Гайдар – дочь одного из руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в РФ Егора Гайдара, правнучка советского писателя Аркадия Гайдара.