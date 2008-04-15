Добкин просит Партию регионов следить за руками

Мэр Харькова Михаил ДОБКИН просит депутатов из фракции Партии регионов не блокировать парламентскую трибуну при рассмотрении вопроса по действиям харьковских городских властей, однако голосование по нему провести руками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сообщил журналистам в Верховной Раде.

«Я попросил своих коллег, народных депутатов из фракции Партии регионов не блокировать сегодня трибуну и рассмотреть этот вопрос в Верховной Раде. Рано или поздно его все равно нужно рассматривать», - сказал М.ДОБКИН.

Однако при этом он добавил, что единственное, что он при этом попросил, это то, что рассмотрение вопроса должно пройти объективно и депутаты от Партии регионов должны получить возможность ответить на все обвинения.

Что касается голосования по этому вопросу, то М.ДОБКИН сказал, «что, по возможности, чтобы это голосование прошло руками, потому что неделю назад, когда рассматривался аналогичный вопрос, я увидело, что депутаты из БЮТ и НУ-НС бегали по Верховной Раде и нажимали кнопки за тех товарищей, которые болеют или просто не входят в Верховную Раду».