Лавров: Путин не говорил ничего, что посягало бы на суверенитет Украины

Москва и Киев договорились начать консультации на уровне экспертов в связи с намерением Украины вступить в НАТО, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Огрызко, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы договорились о консультациях, на которых эксперты подробно изложат российские озабоченности и постараются, чтобы они были практически учтены украинской стороной", - сообщил Лавров.

На саммите в Бухаресте Путин не говорил ничего, что бы посягало на суверенитет Украины, отметил российский министр. "Убежден, что те, кто участвовал в совете Россия-НАТО в Бухаресте, а затем пытался донести до Украины свою интерпретацию того, что говорил российский президент, делал это с негодными целями".