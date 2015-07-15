Меркель и Олланд высоко оценили работу ВР относительно внесения изменений в Конституцию в части децентрализации

Об этом сообщает пресс-служба председателя Верховной Рады.

«Владимир Гройсман проинформировал собеседников о ходе реформ в Украине, в частности, о состоянии подготовки к рассмотрению Верховной Радой законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти», - отмечается в сообщении.

Владимир Гройсман отметил, что наработки Конституционной комиссии, поддержаны Венецианской комиссией и внесены Президентом Украины в Парламент, является важным шагом на пути проведения реформы децентрализации, которая является ключевой для европейского будущего Украины. «Преимущества децентрализации почувствуют миллионы людей по всей Украине и, в том числе, жители Донбасса», - отметил В.Гройсман.

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Также, Ангела Меркель и Франсуа Олланд высоко оценили работу Верховной Рады в продвижении системных реформ.

«Лидеры ФРГ и Франции подчеркнули, что внесение изменений в Конституцию Украины в части децентрализации и продолжение конституционной реформы является определяющим фактором укрепления демократии в Украине и выполнения Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о местных выборах. За это решение проголосовали 257 народных депутатов из 320 зарегистрированных в сессионном зале.