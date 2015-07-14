МИД Украины: постановление КС РФ о применимости решений ЕСПЧ - удар по системе защиты прав человека

В случае коллизии между Конституцией РФ и решением ЕСПЧ приоритет будут иметь нормы российской Конституции. В таких случаях Россия будет отказываться от выполнения «спорных» решений Суда. Оценку же конституционности решений ЕСПЧ будет давать Конституционный суд РФ на основании обращения государственных органов Российской Федерации.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

«МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность указанным постановлением Конституционного суда РФ и расценивает ее как целенаправленный удар по системе защиты прав человека как в Российской Федерации, так и на европейском континенте в целом», - отмечается в комментарии МИД, и подчеркивается, что «стремление российских властей дискредитировать контрольный механизм Конвенции о защите прав человека и основных свобод имеет целью, в том числе - избежать ответственности за серьезные и массовые нарушения прав человека в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе».

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«Понимая, что жертвы российской агрессии и правового беспредела могут добиться справедливости в Страсбурге, российские чиновники сделали все для того, чтобы заблокировать выполнение решений Европейского суда по правам человека и создать замкнутый цикл воспроизводства собственной безнаказанности.

Пренебрегая основные принципы международного права, требуют добросовестного выполнения договаривающимися государствами взятых на себя обязательств, российские власти присвоила себе полномочия выбирать, какие решения ЕСПЧ они будут выполнять, а какие нет. Таким образом, российское государство вводит выборочное правосудие и лишает объективной, беспристрастной и ответственной судебной защиты миллионы человек, обращающихся в суд за защитой своих прав», - говорится в комментарии министерства.

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МИД Украины напоминает российской стороне, что «в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод договаривающиеся стороны обязуются исполнять окончательные постановления Европейского суда по правам человека в любых делах, в которых они являются сторонами. Это обязательство является безусловным и не знает исключений, оно должно добросовестно выполняться всеми сторонами Конвенции, включая Российскую Федерацию. Добросовестное выполнение решений ЕСПЧ следует как из основных принципов международного права, так и из обязанностей и обязательств, взятых на себя Россией, будучи членом в Совете Европы.

Отказ Российской Федерации обеспечивать выполнение решений ЕСПЧ, наряду с принятием репрессивного законодательства о «иностранных агентах», введением цензуры в СМИ и в Интернете, ограничением свободы мирных собраний, игнорированием прав национальных и других меньшинств свидетельствует о широкомасштабном наступлении российских властей на демократию, права человека и верховенство права в России».

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Поэтому МИД Украины обращается с призывом к Совету Европы «дать адекватный ответ этой негативной тенденции, прежде всего - путем поддержки демократических институтов в самой Российской Федерации. Европейское демократическое сообщество должно применить все политико-правовые инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении для того, чтобы заставить российские власти вернуться на путь демократического развития и надлежащего выполнения своих международных обязательств», а также к Комитету министров Совета Европы «восстановить политический мониторинг выполнения Россией своих обязанностей и обязательств перед этой организацией и к Генеральному секретарю СЕ с просьбой подготовить доклад о состоянии демократии, прав человека и верховенства права в РФ». МИД Украины считает, что «постановление Конституционного суда РФ должно быть оценено Венецианской комиссией на соответствие европейским принципам и стандартам».

Ранее УНИАН сообщал, что Конституционный суд (КС) РФ постановил, что решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) могут исполняться на территории РФ лишь в случае, если они не противоречат Основному закону страны.

Как отметил на заседании судья КС РФ Сергей Маврин, если постановление ЕСПЧ, вынесенное по жалобе против России, противоречит Конституции, "такое постановление не сможет быть исполнено".