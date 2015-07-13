Евросоюз ожидает тщательного расследования инцидента в Мукачево - Томбинский

Об этом говорится в заявлении Томбинского на странице Представительства ЕС в Украине в Facebook.

"Я очень надеюсь на скорейшее прекращение противостояния в Мукачево. Крайне важным является немедленное прекращение незаконных действий и соблюдение верховенства права. Только государство и государственные органы уполномочены иметь исключительное право на обеспечение общественного порядка и использование оружия. ЕС ожидает, что инцидент будет тщательно расследоваться властями, и исполнители противоправных действий будут привлечены к ответственности", -заявил Томбинский.

Читайте такжеЕсли Украина выполнит критерии для безвизового режима, ЕК до конца года составит положительный доклад - еврокомиссар

Как сообщал УНИАН, в Мукачево днем в субботу, 11 июля, произошла перестрелка, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов ПС после стрельбы скрываются в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.

Сегодня начальник управления здравоохранения Закарпатской ОГА Василий Скрип заявил, что в результате инцидента в Мукачево всего пострадали 13 человек - члены «Правого сектора», правоохранители и гражданские лица.

Скрип добавил, что сейчас есть информация о двух погибших. Один из них находится в морге Мукачевской ЦРБ, назначена судебно-медицинская экспертиза. Тело другого погибшего до сих пор не найдено.